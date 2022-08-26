Устроивших шоппинг за чужой счет в Екатеринбурге разыскивает полиция

В полицию обратился владелец банковской карты. Он рассказал, что потерял ее на улице Братская. После этого он стал получить сообщения на телефон о списании средств в продуктовом, пивном магазине и аптеке на территории Вторчермета. Сотрудники уголовного розыска проверили все точки и камеры наблюдения. Они зафиксировали предполагаемых злоумышленников.
Полиция просит граждан, которые имеют информацию о личности или местонахождении подозреваемых, сообщать по телефонам 8 (932) 611-18-62 (уголовный розыск) или 8 (3433) 56-42-03 или по номеру 102. Также подозреваемым предлагается самостоятельно явиться в отделение полиции № 3 на улице Уральская, 70, дать пояснения и возместить ущерб, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.