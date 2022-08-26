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Устроивших шоппинг за чужой счет в Екатеринбурге разыскивает полиция

Сегодня, 10:36
Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Подозреваемых в трате 6 тысяч рублей с чужой карты в Екатеринбурге ищет полиция

Личности граждан, которые расплачивались в магазинах Екатеринбурга чужой картой, устанавливает полиция. Злоумышленники потратили более шести тысяч рублей.

В полицию обратился владелец банковской карты. Он рассказал, что потерял ее на улице Братская. После этого он стал получить сообщения на телефон о списании средств в продуктовом, пивном магазине и аптеке на территории Вторчермета. Сотрудники уголовного розыска проверили все точки и камеры наблюдения. Они зафиксировали предполагаемых злоумышленников.

Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Полиция просит граждан, которые имеют информацию о личности или местонахождении подозреваемых, сообщать по телефонам 8 (932) 611-18-62 (уголовный розыск) или 8 (3433) 56-42-03 или по номеру 102. Также подозреваемым предлагается самостоятельно явиться в отделение полиции № 3 на улице Уральская, 70, дать пояснения и возместить ущерб, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенничество#Кража#Банковская карта
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