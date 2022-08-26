Устроивших шоппинг за чужой счет в Екатеринбурге разыскивает полиция

В полицию обратился владелец банковской карты. Он рассказал, что потерял ее на улице Братская. После этого он стал получить сообщения на телефон о списании средств в продуктовом, пивном магазине и аптеке на территории Вторчермета. Сотрудники уголовного розыска проверили все точки и камеры наблюдения. Они зафиксировали предполагаемых злоумышленников.