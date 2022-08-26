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В App Store появилось приложение - аналог сервиса Альфа-Банка

Сегодня, 15:35
Фото: pxhere.com
Пользователям стало доступно приложение “Деньги пришли”, которое является абсолютным аналогом сервиса Альфа-Банка.

Скачать его можно в App Store. Функции нового приложения аналогичны сервису финансовой организации: от Альфа-Банка приходит сообщение с кодом для входа, а внутри отображается история чата банка с клиентом.

По сообщению newizv.ru, в апреле текущего года Европа и США наложили санкции в отношении кредитно-финансовых организаций России, под которые попали Альфа-Банк и Сбербанк. В результате из магазина App Store были удалены сервисы этих компаний - их заблокировали пятнадцатого апреля.

Через 4 месяца пользователям стал доступен аналог Альфа-Банка. Его разработали, чтобы обойти введенные против России санкции и вернуть клиентам банка возможность пользоваться удобным сервисом. Отмечается, что новое приложение широко не рекламируется - пользователям рассылаются персональные предложения о скачивании.

Разработали приложение “Деньги пришли” в российской компании «Артконсьерж». Портал iPhones.ru написал, что приложение проверено и действительно является аналогом платформы от Альфа-Банка - это не мошеннический продукт. В частности, запрос CVV-кода и сообщения об успешной авторизации приходят от “Альфы”.

Отметим, шестнадцатого августа в магазине App Store появилось приложение СБОЛ, которое является аналогом сервиса Сбербанка. Однако оно было доступно для скачивания только неделю - потом его заблокировали. Также поступили в отношении трех копий приложения банка ВТБ.

#Светлана Павлова
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