В App Store появилось приложение - аналог сервиса Альфа-Банка

Скачать его можно в App Store. Функции нового приложения аналогичны сервису финансовой организации: от Альфа-Банка приходит сообщение с кодом для входа, а внутри отображается история чата банка с клиентом.
По сообщению newizv.ru, в апреле текущего года Европа и США наложили санкции в отношении кредитно-финансовых организаций России, под которые попали Альфа-Банк и Сбербанк. В результате из магазина App Store были удалены сервисы этих компаний - их заблокировали пятнадцатого апреля.
Через 4 месяца пользователям стал доступен аналог Альфа-Банка. Его разработали, чтобы обойти введенные против России санкции и вернуть клиентам банка возможность пользоваться удобным сервисом. Отмечается, что новое приложение широко не рекламируется - пользователям рассылаются персональные предложения о скачивании.
Разработали приложение “Деньги пришли” в российской компании «Артконсьерж». Портал iPhones.ru написал, что приложение проверено и действительно является аналогом платформы от Альфа-Банка - это не мошеннический продукт. В частности, запрос CVV-кода и сообщения об успешной авторизации приходят от “Альфы”.
Отметим, шестнадцатого августа в магазине App Store появилось приложение СБОЛ, которое является аналогом сервиса Сбербанка. Однако оно было доступно для скачивания только неделю - потом его заблокировали. Также поступили в отношении трех копий приложения банка ВТБ.