В App Store появилось приложение - аналог сервиса Альфа-Банка

По сообщению newizv.ru, в апреле текущего года Европа и США наложили санкции в отношении кредитно-финансовых организаций России, под которые попали Альфа-Банк и Сбербанк. В результате из магазина App Store были удалены сервисы этих компаний - их заблокировали пятнадцатого апреля.