TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В ЕАО началась молодежная ярмарка «АгроМол — Вектор будущего»

Сегодня, 12:18
В Еврейской автономной области двадцать пятого августа стартовала ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего». На мероприятии, которое будет проходить в течение трех дней, предприниматели расскажут молодежи о собственном опыте ведения бизнеса.

Также в этот день была организована встреча зампредседателя правительства Еврейской автономной области по развитию агропромышленного комплекса Олега Ивакаева с проректором ДальГАУ Евгением Тихоновым. Они поговорили о возможности открытия в средних школах аграрных классов, что позволит подготавливать квалифицированных специалистов со школьной скамьи.

Двадцать шестого августа мероприятие продолжится на площадке «Агробизнес» форума «PRO ДФО: ЕАО — Территория действий», а двадцать седьмого августа завершится на набережной Биробиджана, где будет располагаться молодежная деревня.

Отмечается, что мероприятие состоялось по инициативе выпускника сельскохозяйственного техникума села Ленинское Андрея Романовского. Свой проект он впервые представил в конкурсе «Измени жизнь к лучшему», инициированном главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном, где завоевал победу. После в проект были внесены доработки, и он получил поддержку регионального правительства и Росмолодежи. 

Организовали ярмарку сельской молодежи региональная молодежная общественная организация «Биробиджан Молодой» и отделение «Молодой Гвардии Единой России» в Еврейской автономной области.

Подпишитесь
Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
Вчера, 15:36
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 12:38
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Вчера, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Вчера, 13:23
Ремонт детской поликлиники продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 57 тысяч рублей
Вчера, 16:34