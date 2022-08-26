В ЕАО началась молодежная ярмарка «АгроМол — Вектор будущего»

Отмечается, что мероприятие состоялось по инициативе выпускника сельскохозяйственного техникума села Ленинское Андрея Романовского. Свой проект он впервые представил в конкурсе «Измени жизнь к лучшему», инициированном главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном, где завоевал победу. После в проект были внесены доработки, и он получил поддержку регионального правительства и Росмолодежи.