В ЕАО началась молодежная ярмарка «АгроМол — Вектор будущего»

Также в этот день была организована встреча зампредседателя правительства Еврейской автономной области по развитию агропромышленного комплекса Олега Ивакаева с проректором ДальГАУ Евгением Тихоновым. Они поговорили о возможности открытия в средних школах аграрных классов, что позволит подготавливать квалифицированных специалистов со школьной скамьи.
Двадцать шестого августа мероприятие продолжится на площадке «Агробизнес» форума «PRO ДФО: ЕАО — Территория действий», а двадцать седьмого августа завершится на набережной Биробиджана, где будет располагаться молодежная деревня.
Отмечается, что мероприятие состоялось по инициативе выпускника сельскохозяйственного техникума села Ленинское Андрея Романовского. Свой проект он впервые представил в конкурсе «Измени жизнь к лучшему», инициированном главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном, где завоевал победу. После в проект были внесены доработки, и он получил поддержку регионального правительства и Росмолодежи.
Организовали ярмарку сельской молодежи региональная молодежная общественная организация «Биробиджан Молодой» и отделение «Молодой Гвардии Единой России» в Еврейской автономной области.