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В Полевском мужчина ударил ножом супругу и пытался покончить с собой

Сегодня, 10:54
Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области
Житель Полевского нанес ножевые ранения своей супруге и пытался покончить с собой. Он заперся в квартире и устроил пожар.

Накануне вечером 25 августа на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение о поножовщине на улице Карла Маркса в Полевском. На место незамедлительно был направлен экипаж.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на лестничной площадке между первым и вторым этажом бригаду врачей. Они оказывали 27-летней девушке медпомощь. У нее произошла ссора с 32-летним мужем. Он нанес ей резаные раны ножом. Пострадавшая смогла выбежать из квартиры. Мужчина закрылся изнутри и угрожал покончить с собой. Девушка дала правоохранителям ключи от квартиры.

Когда росгвардейцы зашли в помещение, то увидели сильное задымление и ощутили резкий запах гари. На полу они обнаружили молодого человека с резаной раной шеи. Бойцы сразу передали пострадавшего медикам, а также вызвали на место пожарных и следователей.

После этого сотрудники прошли внутрь квартиры. Очаг возгорания они нашли на кухне. Там были открыты конфорки газовой плиты, а натяжной потолок и мебель уже горели. Доступ газа одним из росгвардейцев был перекрыт. Он же начал тушить пожар. Еще один росгвардеец начал эвакуацию жильцов из подъезда на улицу.

Мужчина в результате был госпитализирован. Его супруга была отпущена. По данному факту проводится проверка полицией, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Нож#Нападение#Росгвардия
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