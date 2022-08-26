В Полевском мужчина ударил ножом супругу и пытался покончить с собой

Накануне вечером 25 августа на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение о поножовщине на улице Карла Маркса в Полевском. На место незамедлительно был направлен экипаж.
Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили на лестничной площадке между первым и вторым этажом бригаду врачей. Они оказывали 27-летней девушке медпомощь. У нее произошла ссора с 32-летним мужем. Он нанес ей резаные раны ножом. Пострадавшая смогла выбежать из квартиры. Мужчина закрылся изнутри и угрожал покончить с собой. Девушка дала правоохранителям ключи от квартиры.
Когда росгвардейцы зашли в помещение, то увидели сильное задымление и ощутили резкий запах гари. На полу они обнаружили молодого человека с резаной раной шеи. Бойцы сразу передали пострадавшего медикам, а также вызвали на место пожарных и следователей.
После этого сотрудники прошли внутрь квартиры. Очаг возгорания они нашли на кухне. Там были открыты конфорки газовой плиты, а натяжной потолок и мебель уже горели. Доступ газа одним из росгвардейцев был перекрыт. Он же начал тушить пожар. Еще один росгвардеец начал эвакуацию жильцов из подъезда на улицу.
Мужчина в результате был госпитализирован. Его супруга была отпущена. По данному факту проводится проверка полицией, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.