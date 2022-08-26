В Полевском мужчина ударил ножом супругу и пытался покончить с собой

После этого сотрудники прошли внутрь квартиры. Очаг возгорания они нашли на кухне. Там были открыты конфорки газовой плиты, а натяжной потолок и мебель уже горели. Доступ газа одним из росгвардейцев был перекрыт. Он же начал тушить пожар. Еще один росгвардеец начал эвакуацию жильцов из подъезда на улицу.