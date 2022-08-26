В выходные в Нижнем Тагиле будет стоять жаркая погода

В субботу, 27 августа, воздух нагреется до +24 градусов. Такую погоду стоит ожидать в дневное время. Ночью похолодает до +8…+15 градусов. Это следует из прогноза синоптиков с сайта Гисметео.
В воскресенье, 28 августа, станет еще теплее. Ожидать можно до +27 градусов тепла и ясную малооблачную погоду. К ночи похолодает до +15…+19 градусов.
В дальнейших последних днях августа температура воздуха еще продержится на тех же отметках, а начиная со 2 сентября ожидается легкое похолодание. В пятницу ожидается пасмурная погода и до +19 градусов тепла.