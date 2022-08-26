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В выходные в Нижнем Тагиле будет стоять жаркая погода

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в выходные ожидается солнечная погода и без осадков. Температура воздуха достигнет 27 градусов тепла.

В субботу, 27 августа, воздух нагреется до +24 градусов. Такую погоду стоит ожидать в дневное время. Ночью похолодает до +8…+15 градусов. Это следует из прогноза синоптиков с сайта Гисметео.

В воскресенье, 28 августа, станет еще теплее. Ожидать можно до +27 градусов тепла и ясную малооблачную погоду. К ночи похолодает до +15…+19 градусов. 

В дальнейших последних днях августа температура воздуха еще продержится на тех же отметках, а начиная со 2 сентября ожидается легкое похолодание. В пятницу ожидается пасмурная погода и до +19 градусов тепла.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Прогноз#Прогноз погоды
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