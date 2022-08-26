Вузы подали 35 заявок на участие в реализации проекта по развитию стартап-студий

Программу развития, предусматривающую создание стартап-студий, Минобрнауки РФ реализует совместными усилиями с Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Об этом информирует newsnn.ru.
Из заявления руководителя образовательного ведомства Валерия Фалькова следует, что работа стартап-студий позволит обеспечить экономическую безопасность государства и его технологический суверенитет.
«При участии наставников студенты смогут создавать свои стартапы в разных сферах, претворять в жизнь прогрессивные идеи, - заявил Фальков. - 35 заявок на участие в конкурсе подали вузы из 27 регионов, от Приморского края до Калининграда».
По завершении экспертизы будут отобраны 15 сильнейших, и им предстоит в очном формате защищать свои проекты перед членами комиссии. Планируется заключение с каждым из них инвестиционных соглашений. Этапы будут проводить до конца осени текущего года.
Следует отметить, что в 2022 году на первые стартап-студии, которые будут создавать на базе отечественных вузов, выделили полтора миллиарда рублей.
По словам главы Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслана Титова, благодаря новому механизму будет быстрее сформирован технологический суверенитет России.
«Новые стартап-студии с быстрой проверкой технологических гипотез и бизнес-идей и массовым запуском технологических компаний смогут оперативно внедрять инновационные решения в различных отраслях экономики страны», — констатировал Титов.
Участниками конкурсного отбора стали консорциумы и вузы, планирующие создание на своих базах стартап-студий. Возможность войти в консорциум была у физических и юридических лиц, а также у ряда учебных заведений.
Стартап-студии принесут пользу вузам: они начнут выступать в качестве центров подготовки предпринимателей в субъектах и смогут приобретать новых партнеров по бизнесу. Студенты будут занимать при этом активные предпринимательские позиции, а у инвесторов появится доступ к проверенным бизнес-гипотезам, прототипам продуктов и новым обученным кадрам.