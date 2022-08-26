За сделанное замечание толпа подростков до смерти избила жителя села под Тагилом

Трагедия произошла на улице Юбилейная у дома № 17. По словам очевидцев, один из местных жителей попросил молодых людей выключить громкую музыку. Однако они не захотели этого делать и спровоцировали мужчину на конфликт.
Во время словесной перебранки 19-летний юноша оттолкнул жителя села, который упал и проломил голову. Пострадавший скончался на месте происшествия, а зачинщики скрылись. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать подозреваемых.
В следственном комитете отметили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом, пишет АН «Между строк».