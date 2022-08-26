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За сделанное замечание толпа подростков до смерти избила жителя села под Тагилом

Сегодня, 19:19
Фото: 1MI
Подростки, которые шумно отдыхали вечером 24 августа в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом, убили местного жителя за то, что он попросил их выключить музыку.

Трагедия произошла на улице Юбилейная у дома № 17. По словам очевидцев, один из местных жителей попросил молодых людей выключить громкую музыку. Однако они не захотели этого делать и спровоцировали мужчину на конфликт.

Во время словесной перебранки 19-летний юноша оттолкнул жителя села, который упал и проломил голову. Пострадавший скончался на месте происшествия, а зачинщики скрылись. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать подозреваемых.

В следственном комитете отметили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом, пишет АН «Между строк».

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Полиция#Николо-павловское#Следствие#Шум
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