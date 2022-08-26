Жена зарезала мужа за застолье с другом в Первоуральске

В Первоуральске местную жительницу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает региональная пресс-служба прокуратуры.
Известно, что 6 декабря прошлого года муж женщины отправился в гости к другу, чтобы выпить. Супруга пришла к ним в дом и стала звать мужа домой. Но ее вытолкали из квартиры.
Позднее муж пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и упал на пороге. Женщина стала ругать супруга за его состояние, а также за то, что он не заступился за нее, когда его друг выгонял ее из жилья.
Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену по голове. В ответ женщина взяла в руки кухонный нож и нанесла супругу несколько ранений в область груди.
Пострадавшего отвезли в больницу, где пытались спасти, но вскоре он скончался. Виновнице трагедии избрали меру пресечения в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.