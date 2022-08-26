TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жена зарезала мужа за застолье с другом в Первоуральске

Сегодня, 12:04
Пьяного супруга зарезала кухонным ножом женщина из Первоуральска.

В Первоуральске местную жительницу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает региональная пресс-служба прокуратуры.

Известно, что 6 декабря прошлого года муж женщины отправился в гости к другу, чтобы выпить. Супруга пришла к ним в дом и стала звать мужа домой. Но ее вытолкали из квартиры.

Позднее муж пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и упал на пороге. Женщина стала ругать супруга за его состояние, а также за то, что он не заступился за нее, когда его друг выгонял ее из жилья.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену по голове. В ответ женщина взяла в руки кухонный нож и нанесла супругу несколько ранений в область груди.

Пострадавшего отвезли в больницу, где пытались спасти, но вскоре он скончался. Виновнице трагедии избрали меру пресечения в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Читайте также:
Женщина зарезала собутыльника из-за спора о водке под Нижним ТагиломМать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии
#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Нож#Ранение#Супруга
Подпишитесь
Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
Вчера, 15:36
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 12:38
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Вчера, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Вчера, 13:23
Ремонт детской поликлиники продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 57 тысяч рублей
Вчера, 16:34