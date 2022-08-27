9-летний мальчик попал под колеса УАЗа у моста в Екатеринбурге

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что мама пострадавшего ребенка отправила его за покупками в аптеку. По словам женщины, она все время рассказывает сыну о правилах дорожного движения. Почему он решил в этот раз нарушить ПДД, она не знает.