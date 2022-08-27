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9-летний мальчик попал под колеса УАЗа у моста в Екатеринбурге

Сегодня, 13:18
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
9-летнего школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил водитель УАЗа в Екатеринбурге. ДТП произошло утром 26 августа у моста на улице Летчиков.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что мама пострадавшего ребенка отправила его за покупками в аптеку. По словам женщины, она все время рассказывает сыну о правилах дорожного движения. Почему он решил в этот раз нарушить ПДД, она не знает.

За рулем грузовика находился водитель с 30-летним стажем, он оказался трезвым. За все время 48-летний свердловчанин лишь один раз привлекался к административной ответственности.

В результате аварии школьник был госпитализирован в больницу с ушибом колена, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#ДТП#Екатеринбург#Новости УрФО#Школьник#Грузовик#Авария#ГИБДД
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