9-летний мальчик попал под колеса УАЗа у моста в Екатеринбурге

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что мама пострадавшего ребенка отправила его за покупками в аптеку. По словам женщины, она все время рассказывает сыну о правилах дорожного движения. Почему он решил в этот раз нарушить ПДД, она не знает.
За рулем грузовика находился водитель с 30-летним стажем, он оказался трезвым. За все время 48-летний свердловчанин лишь один раз привлекался к административной ответственности.
В результате аварии школьник был госпитализирован в больницу с ушибом колена, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.