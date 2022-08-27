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Инфекционная больница Нижнего Тагила вновь перепрофилирована в ковидный госпиталь

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
В связи с возросшей заболеваемостью COVID-19 инфекционная больница в Нижнем Тагиле снова перепрофилирована в госпиталь, для заболевших коронавирусом.

За прошедшую неделю в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом выросло в два раза. Сейчас ежедневно в инфекционную больницу поступает до 50 пациентов с COVID-19. Там принимают не только тагильчан, но и жителей Горнозаводского и Северного округов. Около половины из них медики госпитализируют.

На сегодняшний день в стационаре находится 130 больных, а это более половины коечного фонда. Шесть пациентов лежат в реанимации.

По словам главврача медучреждения Марины Холманских, новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с тем, что коллективный иммунитет, полученный после пятой волны COVID-19, уже ослаб. К тому же появились новые мутации вируса. Она отметила, что самым надежным способом защиты остается вакцинация. Кроме того, врачи рекомендуют носить маски в общественных местах и соблюдать другие противоэпидемиологические нормы, сообщает ТК «Телекон».

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#Евгения Сафина#Коронавирус#Нижний Тагил#Больница#Инфекция#Заболеваемость#Медики#Врачи#Реанимация
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