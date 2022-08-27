Инфекционная больница Нижнего Тагила вновь перепрофилирована в ковидный госпиталь

За прошедшую неделю в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом выросло в два раза. Сейчас ежедневно в инфекционную больницу поступает до 50 пациентов с COVID-19. Там принимают не только тагильчан, но и жителей Горнозаводского и Северного округов. Около половины из них медики госпитализируют.