Инфекционная больница Нижнего Тагила вновь перепрофилирована в ковидный госпиталь

За прошедшую неделю в Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом выросло в два раза. Сейчас ежедневно в инфекционную больницу поступает до 50 пациентов с COVID-19. Там принимают не только тагильчан, но и жителей Горнозаводского и Северного округов. Около половины из них медики госпитализируют.
На сегодняшний день в стационаре находится 130 больных, а это более половины коечного фонда. Шесть пациентов лежат в реанимации.
По словам главврача медучреждения Марины Холманских, новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с тем, что коллективный иммунитет, полученный после пятой волны COVID-19, уже ослаб. К тому же появились новые мутации вируса. Она отметила, что самым надежным способом защиты остается вакцинация. Кроме того, врачи рекомендуют носить маски в общественных местах и соблюдать другие противоэпидемиологические нормы, сообщает ТК «Телекон».