Курьер в медицинской маске обманул на 380 тысяч свердловских пенсионеров

В Екатеринбурге задержан 21-летний безработный по подозрению в обмане пенсионеров. По версии следствия, молодой человек участвовал в преступной схеме телефонных мошенников, который обманывают свердловчан, выманивая деньги за ДТП, якобы совершенное родственниками.
Подозреваемый признался, что с ним через соцсети связывались «работодатели», которые говорили где и когда надо забрать деньги у жертв преступлений. Таким образом он похитил 180 тысяч у пенсионера из Первоуральска и около 200 тысяч у пожилого человека в Екатеринбурге. Основную часть денег курьер перечислял заказчикам.
Для конспирации молодой человек надевал медицинскую маску, однако все равно попался сотрудникам правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД по Екатеринбургу.