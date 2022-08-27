Курьер в медицинской маске обманул на 380 тысяч свердловских пенсионеров

Подозреваемый признался, что с ним через соцсети связывались «работодатели», которые говорили где и когда надо забрать деньги у жертв преступлений. Таким образом он похитил 180 тысяч у пенсионера из Первоуральска и около 200 тысяч у пожилого человека в Екатеринбурге. Основную часть денег курьер перечислял заказчикам.