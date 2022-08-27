Пропавшая женщина с бордовой сумкой третьи сутки разыскивается в Березовском

Розыском свердловчанки занимаются волонтеры и полиция. В день пропажи она была одета в серые джинсы и черную футболку, на ногах — бежевые кроссовки. При себе у Александры Рябухиной была сумочка бордово-коричневого цвета.
У пропавшей русые волосы и карие глаза, рост женщины составляет 160 сантиметров. Всех, кто владеет какой-либо информацией о свердловчанке, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке.
В соцсетях Александры указано, что она замужем и воспитывает дочь. Она является уроженкой Ташкента.