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Пропавшая женщина с бордовой сумкой третьи сутки разыскивается в Березовском

Сегодня, 12:04
Фото: Страница Александры Рябухиной в соцсети
34-летняя Александра Рябухина разыскивается в Березовском. Ее местонахождение неизвестно с 25 августа.

Розыском свердловчанки занимаются волонтеры и полиция. В день пропажи она была одета в серые джинсы и черную футболку, на ногах — бежевые кроссовки. При себе у Александры Рябухиной была сумочка бордово-коричневого цвета.

У пропавшей русые волосы и карие глаза, рост женщины составляет 160 сантиметров. Всех, кто владеет какой-либо информацией о свердловчанке, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" Свердловская область.

В соцсетях Александры указано, что она замужем и воспитывает дочь. Она является уроженкой Ташкента.

Фото: Страница Александры Рябухиной в соцсети
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