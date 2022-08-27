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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
380 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 21 по 26 августа, по данным регионального Роспотребнадзора.

По статистике, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле зафиксировано 38 716 случаев заболевания. За прошедшую рабочую неделю их число увеличилось на 380 человек. Больше всего инфицированных за пять дней выявлено с 22 по 23 августа (+96 пациентов).

По Свердловской области за минувшие сутки впервые за долгое время зарегистрировано более тысячи случаев COVID-19, а именно 1 029. Общее число инфицированных превысило 465,5 тысячи человек. Также за последние 24 часа из больниц выписано 656 свердловчан, один пациент скончался.

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#Евгения Сафина#Коронавирус#Эксклюзив#Нижний Тагил#Заболеваемость#Статистика#Роспотребнадзор
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