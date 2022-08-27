Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле

По статистике, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле зафиксировано 38 716 случаев заболевания. За прошедшую рабочую неделю их число увеличилось на 380 человек. Больше всего инфицированных за пять дней выявлено с 22 по 23 августа (+96 пациентов).