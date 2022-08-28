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Автобус смял легковушку у вокзала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:56
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Около вокзала автобус раздавил легковое авто. ЧП произошло в Нижнем Тагиле на ул. Садовая 27 августа.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД

Известно, что 40-летний водитель автомобиля Lada ехал по правой полосе со стороны проспекта Строителей. Во время совершения разворота он врезался в пассажирский автобус ПАЗ, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В ходе аварии пострадал водитель легкового авто и его 35-летняя попутчица. Мужчину отвезли в больницу с травмами головы, а женщину с ушибом плеча отправили домой.

Водитель отечественной машины – житель Нижнего Тагила с 17-летним стажем вождения. Ранее он два раза получал административные штрафы – за нарушение скоростного режима и выезд на встречку.

Сам мужчина рассказал, что не заметил автобус, когда хотел совершить разворот. Автобус №23 ехал без пассажиров.

Инспекторы установили, что водитель легковушки ехал с разными шинами на одной оси, которые не подходят под требования безопасности. В отношении мужчины хотят возбудить дело по ст. 12.5.1 КоАП РФ.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Автобус#Вокзал#Лада
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