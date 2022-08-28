Автобус смял легковушку у вокзала в Нижнем Тагиле

Известно, что 40-летний водитель автомобиля Lada ехал по правой полосе со стороны проспекта Строителей. Во время совершения разворота он врезался в пассажирский автобус ПАЗ, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
В ходе аварии пострадал водитель легкового авто и его 35-летняя попутчица. Мужчину отвезли в больницу с травмами головы, а женщину с ушибом плеча отправили домой.
Водитель отечественной машины – житель Нижнего Тагила с 17-летним стажем вождения. Ранее он два раза получал административные штрафы – за нарушение скоростного режима и выезд на встречку.
Сам мужчина рассказал, что не заметил автобус, когда хотел совершить разворот. Автобус №23 ехал без пассажиров.
Инспекторы установили, что водитель легковушки ехал с разными шинами на одной оси, которые не подходят под требования безопасности. В отношении мужчины хотят возбудить дело по ст. 12.5.1 КоАП РФ.