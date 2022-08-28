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Куйвашев поручил отремонтировать улицу в Артемовском

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о плачевном состоянии улицы Стационной в Артемовском.

Соответствующее обращение он получил от местной жительницы. Женщина сообщала, что улице здесь отсутствует тротуар, обочины заросли травой, а при выходе с пешеходного железнодорожного моста из-за кустов не видно двигающиеся автомобили. 

Также жительница высказала свое опасение, что с 1 сентября по данному опасному участку в школу будут ходить дети.

Поэтому Евгений Куйвашев попросил уточнить информацию у главы Артемовского Константина Трофимова. Тот уже приказал коммунальщикам вырубить кусты и дал обещание, что данную улицу отремонтируют. Документы для этого уже подготовлены и отправлены на государственную экспертизу.

На улице будут обустроены тротуары, линии наружного освещения, остановки общественного. Деньги на выделят из областного и городского бюджетов, - добавил Евгений Куйвашев.

 

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#Елена Озерова#Новости УрФО#Ремонт#Дорога#Улица#Благоустройство#Общество
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