Куйвашев поручил отремонтировать улицу в Артемовском

Поэтому Евгений Куйвашев попросил уточнить информацию у главы Артемовского Константина Трофимова. Тот уже приказал коммунальщикам вырубить кусты и дал обещание, что данную улицу отремонтируют. Документы для этого уже подготовлены и отправлены на государственную экспертизу.