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Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:17
Фото: TagilCity.ru
В аварии около Рогожино в Нижнем Тагиле легковой автомобиль оказался на обочине после столкновения с грузовиком.

Видео с места происшествия в редакцию TagilСity.ru прислал очевидец событий. 

Известно, что ДТП произошло днем 28 августа. Свидетель последствий аварии проезжал около кладбища Рогожино в 13.47.

На кадрах видно, как машина, похожая на ассенизатор, стоит на дороге, а рядом разбросаны различные детали легковой машины, которая улетела на обочину.

Полицейские сейчас выясняют все детали происшествия.

На место выехали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подробные комментарии будут позднее, - сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. 
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#Елена Озерова#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Столкновение#Грузовик#Обочина
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