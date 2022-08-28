Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле

Видео с места происшествия в редакцию TagilСity.ru прислал очевидец событий.
Известно, что ДТП произошло днем 28 августа. Свидетель последствий аварии проезжал около кладбища Рогожино в 13.47.
На кадрах видно, как машина, похожая на ассенизатор, стоит на дороге, а рядом разбросаны различные детали легковой машины, которая улетела на обочину.
Полицейские сейчас выясняют все детали происшествия.
На место выехали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подробные комментарии будут позднее, - сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.