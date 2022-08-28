Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП в Тагиле, а КВНщик скончался на улице

Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле. Авария произошла 28 августа. На кадрах видно, как машина, похожая на ассенизатор, стоит на дороге, а рядом разбросаны различные детали легковой машины, которая улетела на обочину. ГИБДД разбирается в причинах ДТП.
Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила Никита Сумароков умер накануне 31-летия и свадьбы. Мужчине неожиданно стало плохо на улице за гаражами. Причины смерти пока неизвестны. Вскрытие запланировано на 29 августа.
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле. Роспотребнадзор сообщает о 380 новых случаях заболевания COVID-19 в период с 21 по 26 августа.
Дожди и резкое похолодание ожидаются в Нижнем Тагиле в День знаний. Ожидаются дожди и похолодание до +11 градусов. Согласно данным сайта Гисметео, в последний день августа, в среду, дневная температура воздуха составит +24 градуса. Ожидаются сильные грозы и дожди.
Неизвестные массово «заминировали» здания в Екатеринбурге. Ложные сообщения злоумышленники разослали 27 августа. Людей массово эвакуировали.