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Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП в Тагиле, а КВНщик скончался на улице

Вчера, 18:57
Фото: TagilCity.ru
Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле, а известный КВНщик скончался на улице. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 27-28 августа.

Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле. Авария произошла 28 августа. На кадрах видно, как машина, похожая на ассенизатор, стоит на дороге, а рядом разбросаны различные детали легковой машины, которая улетела на обочину. ГИБДД разбирается в причинах ДТП.

Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле
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Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила Никита Сумароков умер накануне 31-летия и свадьбы. Мужчине неожиданно стало плохо на улице за гаражами. Причины смерти пока неизвестны. Вскрытие запланировано на 29 августа.

Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле. Роспотребнадзор сообщает о 380 новых случаях заболевания COVID-19 в период с 21 по 26 августа.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Нижнем Тагиле
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Дожди и резкое похолодание ожидаются в Нижнем Тагиле в День знаний. Ожидаются дожди и похолодание до +11 градусов. Согласно данным сайта Гисметео, в последний день августа, в среду, дневная температура воздуха составит +24 градуса. Ожидаются сильные грозы и дожди. 

Дожди и резкое похолодание ожидаются в Нижнем Тагиле в День знаний
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Неизвестные массово «заминировали» здания в Екатеринбурге. Ложные сообщения злоумышленники разослали 27 августа. Людей массово эвакуировали.

Неизвестные массово «минируют» здания в Екатеринбурге
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