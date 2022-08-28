Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП в Тагиле, а КВНщик скончался на улице

Легковой автомобиль улетел на обочину после ДТП с ассенизатором в Нижнем Тагиле. Авария произошла 28 августа. На кадрах видно, как машина, похожая на ассенизатор, стоит на дороге, а рядом разбросаны различные детали легковой машины, которая улетела на обочину. ГИБДД разбирается в причинах ДТП.