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Медиаволонтер из Екатеринбурга нуждается в помощи мобильного волонтера

Сегодня, 15:17
Фото: 1MI
Волонтер в социальных сетях Зося Бобровская с диагнозом ДЦП, двигательными расстройствами и нарушением зрения помогает в сборе средств на лечение детям и в розыске пропавших людей.

Если намечается в Екатеринбурге или области какой-нибудь волонтерский слет — будьте уверены, он не обходится без Зоси Бобровской. Девушка либо присутствует на мероприятии лично, либо расскажет о событии в соцсетях.

Инклюзивные форумы, фестивали, акции, субботники: Зося в волонтерстве уже 9 лет. Темы касаются доступной среды и жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтерство — моя жизнь. Это то, что меня успокаивает в этом порой жестоком мире. В общественной деятельности у меня появилось много друзей из разных городов, — рассказывает участница проекта #безграничные_возможности2022.

Высшее образование Зося получала в магической школе Хогвартс. Все верно, именно Хогвартсом оказывается любое учебное заведение для человека с ОВЗ. Доступная среда не всегда доступна. Без магии не обойтись.

Где купить волшебную палочку для студента-инвалида? Читать формат А5 при нарушении зрения, при двигательных расстройствах передвигаться с ходунками с 1 на 4 этаж и обратно, при нарушении речи сдавать экзамены устно — как это сделать без магии?

Да еще некоторые окружающие так себя ведут с людьми с ОВЗ, что шляпа бы их распределила в Слизерин. К счастью, не все. Хороших людей всегда больше.

А Зося справилась. Девушка отучилась в университете РГППУ. Без колдовства. Помогла семья: мама, сестра Карина и бабушка с дедушкой.

Зося выучила русский язык на пятерку, умеет красиво писать статьи. В деятельности медиаволонтера самое то.

Как волонтер Зося Бобровская помогает семьям, которым приходится собирать деньги на лечение детишек. Родителей информирует: как начать сбор, какие нужны документы, в какие обратиться фонды. И поддерживает морально.

Я всегда помню, что у каждого человека есть шанс. Моя мотивация — это борьба за свое счастье и счастье других людей, потому что я сама знаю, что такое боль.

Зося Бобровская также занимается розыском пропавших людей, делая репосты в крупные группы. И волонтер двух организаций в Екатеринбурге — КСК «Возрождение» и Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». Зося просто добрая волшебница!

Волшебникам тоже иногда нужна помощь:

Я часто вижу информацию про форумы в других городах, но у меня нет возможности поехать: нужен сопровождающий. Я могу сама себя обслуживать, но не могу сама передвигаться, у меня есть ходунок. Нужен человек, который умеет помогать таким людям, как я.

Может, именно Вы знаете, кто поможет Зосе, или готовы помочь сами? Приятно поддержать человека, у которого такая светлая цель:

Очень бы хотелось как медиаволонтер освещать важные темы на будущих волонтерских форумах. Чтобы наше общество продолжало свое развитие.

Все-таки Зося владеет магией, наверное. Как иначе девушка с ДЦП может преодолевать столько преград, делая добрые дела и стать такой интересной личностью? Если бы Зося Бобровская по-настоящему попала в Хогвартс, мы бы точно увидели ее среди друзей Гарри Поттера. Зося умная как Гермиона, добрая как Рон и храбрая как Гарри.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Волонтеры#Инвалид#Мероприятия##безграничные_возможности2022#Помощь
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