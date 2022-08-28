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Момент аварии с КАМАЗом на въезде в Нижний Тагил попал на видео

Сегодня, 19:43

Водитель иномарки погиб в ДТП с КАМАЗом на въезде в Нижний Тагил

В результате ДТП, которое произошло сегодня 28 августа на Северном въезде в Нижний Тагил, погиб водитель Hyundai Tucson. Также пострадали два его пассажира, в том числе ребёнок.

Водитель Hyundai мужчина 1976 года рождения ехал по Северному подъезду со стороны поселка Евстюниха. Около дома №71 на улице Краснознаменная водитель выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с КАМАЗом под управление мужчины 1996 года рождения, двигавшегося в сторону Кушвы, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Пассажиры, находившиеся в салоне во время ДТП — женщина 1983 года рождения и ребенок 2013 года рождения были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Hyundai имел стаж управления автомобилем 22 года. В 2022 году он за нарушение ПДД привлекался три раза. У водителя КАМАЗа стаж управления грузовым транспортом составляет шесть лет.

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