Момент аварии с КАМАЗом на въезде в Нижний Тагил попал на видео

Водитель Hyundai мужчина 1976 года рождения ехал по Северному подъезду со стороны поселка Евстюниха. Около дома №71 на улице Краснознаменная водитель выехал на встречную полосу.
Там он столкнулся с КАМАЗом под управление мужчины 1996 года рождения, двигавшегося в сторону Кушвы, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Пассажиры, находившиеся в салоне во время ДТП — женщина 1983 года рождения и ребенок 2013 года рождения были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Hyundai имел стаж управления автомобилем 22 года. В 2022 году он за нарушение ПДД привлекался три раза. У водителя КАМАЗа стаж управления грузовым транспортом составляет шесть лет.