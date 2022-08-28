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Начало сентября в Нижнем Тагиле будет дождливым

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в начале сентября ожидается дождливая погода.

В последние дни августа в городе ожидается теплая погода. Температура воздуха достигнет до +27 градусов в дневное время. При этом дожди и гроза ожидаются в последний летний день, 31 августа. Это следует из данных с сайта Гисметео.

А первая неделя сентября выдастся дождливой. В четверг, 1 сентября, за окном ожидается до +10 градусов тепла и дожди.  В пятницу, 2 сентября, потеплеет до +15 и также продолжатся осадки.

В субботу, 3 сентября, дожди прекратятся, но похолодает до +11 градусов. Начиная с воскресенья, 4 сентября, осадки продолжатся и будут наблюдаться и в начале следующей недели.

#Елена Озерова#Погода#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Осадки#Дожди
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