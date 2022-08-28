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Проспект Ленинградский в Нижнем Тагиле готов на 70%

Сегодня, 13:14
Фото: "УБТ-сервис"
Ремонт Ленинградского проспекта в Дзержинском районе Нижнего Тагиле подходит к финальной стадии. Уже уложены два слоя асфальта на первом участке (от Юности до Дзержинского) и тротуары выложены плиткой.
Мы сделали уже порядка 70% тротуаров, выложили их плиткой, гранитные поребрики на всем протяжении установлены, в большей степени участок от улицы Юности до проспекта Дзержинского почти сделан, чуть больше работ осталось на отрезке от Дзержинского до улицы Зари, — рассказал TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

На данный момент идет укладка нижнего слоя асфальта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Подрядчик ежедневно укладывает порядка 600-700 тонн асфальта. На участке от улицы Юности почти на всей протяженности уложен второй слой покрытия.

Фото: "УБТ-сервис"

Помимо асфальтирования в этой части Вагонки облагорожены тротуары, рассказывает подрядчик.

Огромные красивые площадки тротуаров появились. От Володарского до начала улицы Калинина были узкие участки, их мы тоже привели в порядок. Осталось чуть-чуть потерпеть и в ближайшие дни одна из самых красивых улиц нашей области будет завершена.

На текущий момент окончено порядка 70% работ, впереди предстоят работы по обустройству въездов во дворы, перекрестков и благоустройство:

После того, как сделаем прямые и закончим тротуары, последует кропотливая работа: примыкания к остановочным комплексам, заезды, выезды и прилегающие. Эта работа начнется в конце следующей недели. Ездить будет уже комфортно, ходить тоже будет гораздо комфортнее.

Уже в сентябре на обновленном Ленинградском проспекте появятся светофоры: на этой территории прошли подготовительные работы по их установке.

Фото: "УБТ-сервис"
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Касается каждого#Транспорт#Ленинградский проспект#Улица Юности#Проспект Дзержинского#Ремонт дорог#Нацпроект БКАД#КТГ БКАД
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