Проспект Ленинградский в Нижнем Тагиле готов на 70%

На данный момент идет укладка нижнего слоя асфальта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. Подрядчик ежедневно укладывает порядка 600-700 тонн асфальта. На участке от улицы Юности почти на всей протяженности уложен второй слой покрытия.