С полигона УВЗ в холодильник дома обедающих тагильчан влетел снаряд

Произошло ЧП в субботу, 27 августа, в Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории коллективного сада № 3 «Треста 88» приблизительно в 15:10. В момент инцидента в жилье находились люди, они обедали за большим столом, сообщает АН «Между строк».
Снаряд сделал дырку в крыше дома и попал в холодильник. Так как внутри него не было взрывчатки, никто из домочадцев не пострадал. Корпус же снаряда приземлился на одном из этажей дома.
По словам очевидцев событий, сперва они услышали выстрел, затем свист грохотом, а потом звук, похожий на металлический скрежет. В этот момент снаряд уже долетел до холодильника.
Он же мог попасть в кого-нибудь, мог пожар устроить... То, что никто не пострадал, — чудо, — рассказала свидетельница событий Евгения.
Сначала в дом приехали сотрудники МЧС, чуть позже скорая помощь и полиция, а также работники НТИИМ и УВЗ. Спасатели оцепили дом и эвакуировали жителей.
По словам садоводов, снаряд мог прилететь с испытательного танкового полигона «Салита» и что такой случай не первый – подобное происходило еще в 2008 году.