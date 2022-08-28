Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы

Никита Сумароков, известный в Нижнем Тагиле выступлениями в лиге КВН «Новая версия», а также проводивший различные праздничные мероприятия, скончался 26 августа. Ему должен был исполниться 31 год всего через 2 недели — 11 сентября. А на 23 сентября была назначена свадьба.

Фронт-мен команды «Северный квартал», которая шумела на сцене Городского дворца молодежи в первой половине 2010-х годов, скончался 26 августа 2022 года. Ему внезапно стало плохо на улице. Причины смерти Никиты Сумарокова пока неизвестны: Был он на улице, пришёл к друзьям в гости. Ушёл за гаражи на 2 минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Ещё ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа, — рассказал редакции TagilCity.ru друг Денис. Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила Узнать подробнее Последний звонок Никиты был именно Денису: До этого общались с ним каждый день, до смерти звонил мне за 3 часа. Я тогда был на работе, сказал, что не могу говорить, перезвоню. Это был последний звонок его в жизни. У погибшего остались мама и невеста. Свадьба была назначена на 23 сентября. Близкие и друзья сейчас собирают средства на прощание с Никитой Сумароковым, которое пройдет 31 августа. В 2016 году после ряда историй на свадьбах Никита объявил о конце карьеры тамады. Позже он уехал из Нижнего Тагила, однако уже в ближайшее время готовился вернуться в развлекательный бизнес города, рассказывает собеседник редакции.