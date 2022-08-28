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Выпавший из окна на Луначарского в Екатеринбурге был бизнесменом

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Человеком, которого выбросили из окна на улице Луначарского в Екатеринбурге, был бизнесмен.

Детали гибели мужчины рассказал его приятель. Ранее свидетели рассказывали, что пострадавшего выкинули из окна, но все оказалось несколько иначе, сообщает Е1.

В прошлом погибший был спортсменом, он увлекался и долго тренировался боевыми искусствами. Друг погибшего уверен, что выкинуть из окна мужчину в такой физической форме было бы просто невозможно. 

Также товарищ погибшего сказал, что после того, как мужчина покончил со спортом, он увлекся предпринимательством. Но дела его шли не очень хорошо: он погряз в долговых обязательствах. 

Он перезанимал деньги, вертелся как мог, но все без толку. Он был подавлен, - сказал друг погибшего.

Друг мужчины думает, что предприниматель сам покончил с собой. В Следственном комитете инцидент не комментируют.

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