Выпавший из окна на Луначарского в Екатеринбурге был бизнесменом

Детали гибели мужчины рассказал его приятель. Ранее свидетели рассказывали, что пострадавшего выкинули из окна, но все оказалось несколько иначе, сообщает Е1.
В прошлом погибший был спортсменом, он увлекался и долго тренировался боевыми искусствами. Друг погибшего уверен, что выкинуть из окна мужчину в такой физической форме было бы просто невозможно.
Также товарищ погибшего сказал, что после того, как мужчина покончил со спортом, он увлекся предпринимательством. Но дела его шли не очень хорошо: он погряз в долговых обязательствах.
Он перезанимал деньги, вертелся как мог, но все без толку. Он был подавлен, - сказал друг погибшего.
Друг мужчины думает, что предприниматель сам покончил с собой. В Следственном комитете инцидент не комментируют.