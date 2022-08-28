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За убийство после замечания задержана компания молодых людей в Николо-Павловском

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
В Николо-Павловском задержали компанию молодых людей после убийства за сделанное замечание.

В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело за причинение  вреда здоровью, повлекшее смерть человека, пишет АН «Между строк».

Трагедия произошла 24 августа около дома №17 по улице Юбилейная. Компания парней проводила свой досуг во дворе дома шумно. Один из жителей дома выглянул из окна и крикнул отдыхающим, чтобы вели себя потише. Но парни стали грубить мужчине и провоцировать его на ссору, рассказывали свидетели событий.

В итоге мужчина вышел во двор и начался словесный конфликт. Позднее 19-летний юноша оттолкнул жильца, тот упал и сильно ударился головой. Затем парни убежали. А мужчина скончался, так как травма оказалась смертельна.

Позднее молодых людей вычислили и нашли при помощи уличных камер. Их допросили. Парень, который толкнул мужчину, находится под домашним арестом.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Конфликт#Ссора#Спор#Шумная компания
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