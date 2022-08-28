За убийство после замечания задержана компания молодых людей в Николо-Павловском

Трагедия произошла 24 августа около дома №17 по улице Юбилейная. Компания парней проводила свой досуг во дворе дома шумно. Один из жителей дома выглянул из окна и крикнул отдыхающим, чтобы вели себя потише. Но парни стали грубить мужчине и провоцировать его на ссору, рассказывали свидетели событий.