За убийство после замечания задержана компания молодых людей в Николо-Павловском

В отношении одного из задержанных было возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека, пишет АН «Между строк».
Трагедия произошла 24 августа около дома №17 по улице Юбилейная. Компания парней проводила свой досуг во дворе дома шумно. Один из жителей дома выглянул из окна и крикнул отдыхающим, чтобы вели себя потише. Но парни стали грубить мужчине и провоцировать его на ссору, рассказывали свидетели событий.
В итоге мужчина вышел во двор и начался словесный конфликт. Позднее 19-летний юноша оттолкнул жильца, тот упал и сильно ударился головой. Затем парни убежали. А мужчина скончался, так как травма оказалась смертельна.
Позднее молодых людей вычислили и нашли при помощи уличных камер. Их допросили. Парень, который толкнул мужчину, находится под домашним арестом.