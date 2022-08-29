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167 пьяных водителей задержаны за 5 дней в Свердловской области

Сегодня, 18:34
Фото: УГИБДД по Свердловской области
167 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД во время рейдов, которые проводились с 25 по 29 августа в Свердловской области. Еще 177 жителей региона находились за рулем без прав.

Всего полицейские во время проведения операции «Безопасная дорога» пресекли свыше 7,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. 306 автомобилей и 36 единиц мототранспорта были помещены на штрафные стоянки. 33 водителя попались пьяными за рулем повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела.

С начала 2022 года по вине пьяных водителей в Свердловской области произошло более 100 аварий. В результате 29 человек погибло, а 146 травмировались. В региональной УГИБДД напоминают, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также без прав, так как это может привести к серьезным ДТП.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Евгения Сафина#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Полиция#ГИБДД#Пьяный водитель#Рейд#Задержание
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