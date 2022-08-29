167 пьяных водителей задержаны за 5 дней в Свердловской области

С начала 2022 года по вине пьяных водителей в Свердловской области произошло более 100 аварий. В результате 29 человек погибло, а 146 травмировались. В региональной УГИБДД напоминают, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также без прав, так как это может привести к серьезным ДТП.