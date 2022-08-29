170 новых случаев COVID-19 выявлено за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

По Свердловской области начиная с начала августа заболеваемость коронавирусом также продолжает ежедневно возрастать. По данным оперштаба, на 29 августа в регионе выявлено 467,9 тысячи случаев инфекции, из них 1 219 за минувшие сутки (+96). Число пациентов, выписанных из медучреждений, наоборот снизилось до 599 человек (-130). Смертельных случаев за последние сутки не зарегистрировано.