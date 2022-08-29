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170 новых случаев COVID-19 выявлено за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:40
Фото: 1MI
170 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижнем Тагиле 27 и 28 августа. Данные предоставлены региональным Роспотребнадзором.

Так, в субботу, 27 августа, число инфицированных тагильчан возросло на 63 человека, а в воскресенье, 28 августа, было зафиксировано уже 97 случаев COVID-19. Общее число заболевших горожан с начала пандемии достигло 38 876 пациентов.

По Свердловской области начиная с начала августа заболеваемость коронавирусом также продолжает ежедневно возрастать. По данным оперштаба, на 29 августа в регионе выявлено 467,9 тысячи случаев инфекции, из них 1 219 за минувшие сутки (+96). Число пациентов, выписанных из медучреждений, наоборот снизилось до 599 человек (-130). Смертельных случаев за последние сутки не зарегистрировано. 

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#Евгения Сафина#Коронавирус#Нижний Тагил#Заболеваемость#Статистика#Инфекция#Роспотребнадзор#Новости УрФО#Свердловская область
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