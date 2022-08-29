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24,9 млн налогов задолжал директор транспортной компании из Екатеринбурга

Сегодня, 20:05
Фото: 1MI
24,9 миллиона задолжал директор ООО «Компания «УТХ» налоговой инспекции в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Прокуратура установила, что обвиняемый заведомо внес в налоговую декларацию ложные сведения, касающиеся уплаты НДС за 2015–2016 годы. В результате в бюджет РФ не поступило 24,9 миллиона рублей.

В настоящее время в рамках расследования на 19 автомобилей директора общей стоимостью более 19 миллионов рублей наложен арест. Также сотрудники ведомства подготовили иск о взыскании положенной суммы в доход государства. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-лужба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Налоги#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Арест#Имущество
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