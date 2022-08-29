24,9 млн налогов задолжал директор транспортной компании из Екатеринбурга

В настоящее время в рамках расследования на 19 автомобилей директора общей стоимостью более 19 миллионов рублей наложен арест. Также сотрудники ведомства подготовили иск о взыскании положенной суммы в доход государства. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-лужба прокуратуры Свердловской области.