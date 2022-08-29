Анчелотти призвал избежать недооценки соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В этот раз "сливочным" предстоит сразиться с "Лейпцигом", "Селтиком" и "Шахтером", который будет проводить свои домашние матчи в Польше, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанскую прессу.
"Реал" является действующим победителем главного европейского клубного турнира. В финале сезона 2021/22 мадридцы одолели "Ливерпуль" со счетом 1:0. Встреча была омрачена беспорядками вокруг стадиона "Сен-Дени" и плохой работы полиции.
Изначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако УЕФА забрал у России право на проведение турниров под своей эгидой и отстранил все российские клубные и национальные команды от международных соревнований.