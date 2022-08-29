Беспилотник МЧС кружит над Каменском-Уральским

Беспилотный летательный аппарат запустили в целях профилактических мер. Агрегат поможет выявлять жителей, которые разжигают огонь на территории своих домовладений. Мероприятия запущены в рамках Особого противопожарного режима, который действует в регионе. О летающем беспилотнике сообщил «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».
В комментариях люди говорят, что летает, скорее всего, квадрокоптер марки dji fantom.
Напомним, что экстренное предупреждение по лесным пожарам в Свердловской области продлено до 30 августа. Причиной стала аномальная жара, из-за которой возник 4 и 5 класс горимости леса.