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Беспилотник МЧС кружит над Каменском-Уральским

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Летательный аппарат МЧС России кружит над Каменском-Уральским. Он выявляет нарушителей Особого противопожарного режима. О работе устройства сообщили 29.08.2022.

Беспилотный летательный аппарат запустили в целях профилактических мер. Агрегат поможет выявлять жителей, которые разжигают огонь на территории своих домовладений. Мероприятия запущены в рамках Особого противопожарного режима, который действует в регионе. О летающем беспилотнике сообщил «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».

В комментариях люди говорят, что летает, скорее всего, квадрокоптер марки dji fantom.

Напомним, что экстренное предупреждение по лесным пожарам в Свердловской области продлено до 30 августа. Причиной стала аномальная жара, из-за которой возник 4 и 5 класс горимости леса.

Экстренное предупреждение по лесным пожарам продлено в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Природа#Каменск-Уральский#МЧС#Огонь#Пожар#Лес
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