Беспилотник МЧС кружит над Каменском-Уральским

Беспилотный летательный аппарат запустили в целях профилактических мер. Агрегат поможет выявлять жителей, которые разжигают огонь на территории своих домовладений. Мероприятия запущены в рамках Особого противопожарного режима, который действует в регионе. О летающем беспилотнике сообщил «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ».