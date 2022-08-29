Девушки в бикини устроили фотосессию на территории корпуса УрФУ в Екатеринбурге

Полуголые девушки своим видом возмутили екатеринбуржцев. Они хлопали друг друга по ягодицам в момент съемки. На них не было верхней одежды — только купальники, желтые перчатки и балаклавы того же цвета.
Некоторые очевидцы отзываются об увиденном, как о «стыде и сраме». Неизвестно, являются ли девушки студентками высшего учебного заведения, пишет Ура.ру.
Ранее девушка, известная как Яна Кэт, станцевала тверк напротив «Ельцин центра» в Екатеринбурге. Её задержали сотрудники полиции. За свою выходку молодая преподавательница отсидела трое суток.