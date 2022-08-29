Индзаги высказался о Чиро Иммобиле перед игрой с "Лацио"

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу предстоящего матча 3-го тура чемпионата Италии с «Лацио», а также отдельно отметил лучшего бомбардира этой команды Чиро Иммобиле.
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ.
Индзаги считает, что «Интеру» будет противостоять сильная команда, которая сохранила костяк в летнее окно. Специалист убежден, что главная атакующая сила соперника – Чиро Иммобиле, с которым он не так давно работал в ходе тренерской карьеры. Индзаги выразил надежду, что нападающий будет забивать в каждом матче, кроме игр с «Интером».
Команды проведут очный матч 26 августа. Противостояние начнется в 21:45 мск.