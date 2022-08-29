Куйвашев проверил условия труда рабочих на свердловских предприятиях

Глава региона посетил два крупных предприятия уральского города: КУЗОЦМ и СинТЗ. Он не только осмотрел сами производства, но также поинтересовался условиями труда сотрудников. Евгений Куйвашев проверил места отдыха работников, раздевалки, подсобные помещения, столовые и посетил лагерь «Исетские зори», в котором отдыхают дети работников производственного объединения «Октябрь».
Губернатор отметил, что социальная защищенность рабочих — это очень важно. Необходимо не допускать травмирования и гибели сотрудников, а также строго соблюдать режим отдыха и оказывать им своевременную медицинскую помощь. Евгений Куйвашев подчеркнул, что на промышленных предприятиях нельзя сокращать зарплату, нужно сохранять трудовые коллективы.
Главное богатство Урала — не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Важно, чтобы было предусмотрено все: от раздевалок на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы работали программы социальной поддержки и защиты, строилось жилье, работали детские лагери, выплачивались премии и пенсии, — сказал губернатор.
На совещании Евгений Куйвашев пояснил, что считает необходимой перезагрузку моногородов Свердловской области. Таких городов в регионе 17, в них проживает около трети от всего населения. За последние пять лет там появилось более 38 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, и такую тенденцию необходимо продолжать.
Ключевую поддержку правительства будет получать главная сфера региональной экономики — промышленность, подчеркнул губернатор. В течение пяти лет в Свердловской области планируется продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов, например разработку и освоение Собственно-Качканарского месторождения, производство авиационных деталей из титановых сплавов в Верхней Салде и других, сообщает департамент информационной политики региона.