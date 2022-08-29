Куйвашев проверил условия труда рабочих на свердловских предприятиях

На совещании Евгений Куйвашев пояснил, что считает необходимой перезагрузку моногородов Свердловской области. Таких городов в регионе 17, в них проживает около трети от всего населения. За последние пять лет там появилось более 38 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, и такую тенденцию необходимо продолжать.