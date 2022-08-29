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Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»

Сегодня, 10:52
Фото: Министерство спорта Сахалинской области
Илья Маньков из Нижнего Тагила стал лучшим по итогам прыжков на лыжах с трамплина между юношами и девушками. Соревнования проводились в Нижнем Новгороде в конце последнего летнего месяца — с 25 по 28 августа.

Тагильский лыжник, который принёс Свердловской области первое золото (по данным Радио «Город FM» на 107.6) за всю историю летающих лыж, в очередной раз занял высшую ступень пьедестала. Ранее он становился вице-чемпионом России в миксте. Также Маньков побывал на Олимпиаде в Пекине — там он был запасным.

В первенстве России участвовали 115 спортсменов возрастом от 15 до 19 лет. Лыжники приехали из 12 субъектов Российской Федерации затем, чтобы состязаться на трамплине К-65.

По результатам турнира тагильчанин занял первое место с показателями в 259,4 балла. Информацию опубликовало Министерство спорта Сахалинской области.

Фото: Министерство спорта Сахалинской области
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