Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»

Тагильский лыжник, который принёс Свердловской области первое золото (по данным Радио «Город FM» на 107.6) за всю историю летающих лыж, в очередной раз занял высшую ступень пьедестала. Ранее он становился вице-чемпионом России в миксте. Также Маньков побывал на Олимпиаде в Пекине — там он был запасным.
В первенстве России участвовали 115 спортсменов возрастом от 15 до 19 лет. Лыжники приехали из 12 субъектов Российской Федерации затем, чтобы состязаться на трамплине К-65.
По результатам турнира тагильчанин занял первое место с показателями в 259,4 балла. Информацию опубликовало Министерство спорта Сахалинской области.