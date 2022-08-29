Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»

Тагильский лыжник, который принёс Свердловской области первое золото (по данным Радио «Город FM» на 107.6) за всю историю летающих лыж, в очередной раз занял высшую ступень пьедестала. Ранее он становился вице-чемпионом России в миксте. Также Маньков побывал на Олимпиаде в Пекине — там он был запасным.