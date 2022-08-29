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Posted 29 августа 2022, 05:47

Published 29 августа 2022, 05:47

Modified 29 августа 2022, 05:47

Updated 29 августа 2022, 05:47

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП с трактором и иномаркой погибла женщина

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП с трактором и иномаркой погибла женщина

29 августа 2022, 05:47
Фото: 1MI.
ДТП с участием трактора и иномарки произошло на трассе Пермь-Екатеринбург. В результате аварии скончалась женщина.

Столкновение произошло в 14.20 28 августа. Тогда по второстепенной дороге в районе 119 км автодороги двигался трактор с 48-летним водителем за рулем, сообщает издание АиФ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель трактора не уступил преимущество ехавшей по главной дороге машине марки BMW с 59-летней женщиной за рулем. 

В результате ДТП женщина и ее пассажир – 21-летний парень, травмировались. А еще одна пассажирка – 52-летняя женщина, скончалась. Водитель трактора не получил травм.

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