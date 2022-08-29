На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП с трактором и иномаркой погибла женщина

Столкновение произошло в 14.20 28 августа. Тогда по второстепенной дороге в районе 119 км автодороги двигался трактор с 48-летним водителем за рулем, сообщает издание АиФ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Предварительно установлено, что водитель трактора не уступил преимущество ехавшей по главной дороге машине марки BMW с 59-летней женщиной за рулем.
В результате ДТП женщина и ее пассажир – 21-летний парень, травмировались. А еще одна пассажирка – 52-летняя женщина, скончалась. Водитель трактора не получил травм.