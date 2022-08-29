На Уктусе в Екатеринбурге девушка выпала из окна высотки

Труп возле подъезда первыми увидели жители дома. Они же рассказали, что не слышали никаких криков. Внутри дома сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, пишет Е1.
Я пошел на работу в семь утра, а она лежит под пакетом. Практически сразу после приезда полиции, в группе микрорайона Светлого появилось объявление о том, что проезд у дома, где произошла трагедия, закрыт, - рассказал сосед погибшей.
В объявлении сказано, что из-за технических неполадок не стоит пытаться проезжать между двумя домами. Там, где и произошла трагедия.