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На Уктусе в Екатеринбурге девушка выпала из окна высотки

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В микрорайоне Светлом на Уктусе в Екатеринбурге ранним утром 28 августа из окна многоэтажки выпала девушка.

Труп возле подъезда первыми увидели жители дома. Они же рассказали, что не слышали никаких криков. Внутри дома сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, пишет Е1.

Я пошел на работу в семь утра, а она лежит под пакетом. Практически сразу после приезда полиции, в группе микрорайона Светлого появилось объявление о том, что проезд у дома, где произошла трагедия, закрыт, - рассказал сосед погибшей.

В объявлении сказано, что из-за технических неполадок не стоит пытаться проезжать между двумя домами. Там, где и произошла трагедия.

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