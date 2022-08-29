Наркотики обнаружены в машине водителя без прав в уральском поселке

Сотрудники госавтоинспекции остановили иномарку, которой управлял житель Башкирии. Оказалось, что водитель ранее был лишен прав и не мог садиться за руль.
Также внимание полицейских привлекли пассажиры Daewoo с признаками наркотического опьянения. Из кармана заднего сидения автомобиля было изъято 0,53 гамма запрещенных синтетических веществ. Экспертиза показала, что мужчина и женщина действительно употребили наркотики. В отношении них возбуждено уголовное и административное дела.
Водитель иномарки также привлечен к ответственности за езду без документов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток, сообщает УГИБДД по Свердловской области.