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Наркотики обнаружены в машине водителя без прав в уральском поселке

Сегодня, 19:04
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Наркотические вещества массой 0,53 грамма обнаружили сотрудники ГИБДД в автомобиле Daewoo Nexia во время рейда в Артинском районе. Сам водитель оказался лишенным прав.

Сотрудники госавтоинспекции остановили иномарку, которой управлял житель Башкирии. Оказалось, что водитель ранее был лишен прав и не мог садиться за руль.

Также внимание полицейских привлекли пассажиры Daewoo с признаками наркотического опьянения. Из кармана заднего сидения автомобиля было изъято 0,53 гамма запрещенных синтетических веществ. Экспертиза показала, что мужчина и женщина действительно употребили наркотики. В отношении них возбуждено уголовное и административное дела.

Водитель иномарки также привлечен к ответственности за езду без документов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Полиция#Рейд#Наркотики#Водитель#Водительские права
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