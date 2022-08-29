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Найден способ решить проблему кислотного Лёвихинского рудника под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:48
Фото: Росприроднадзор
Инспекторы Росприроднадзора обследовали Лёвихинский медный рудник под Нижним Тагилом на предмет его опасности для окружающей среды. Специалисты проверят воздух, почву, поверхностные воды и донные отложения. Проблему кислотных шахт будут решать нейтрализацией.

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора вместе с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провели выездную инспекцию на медисто-колчеданное месторождение — одно из крупнейших в Кировградском городском округе. Исследования проводились в рамках госпроекта «Генеральная уборка».

Эксперты исследовали шахту, активная деятельность которой проходила в прошлом веке. Производилась выработка медного колчедана и медно-цинкового вкрапленника, содержание меди в котором доходило до 10%.

Фото: Росприроднадзор

Из-за большого содержания элементов, представляющих ценность, выработка велась хаотично, что впоследствие привело к снижению производительности труда и повышенной цене разработки руды. Практически через 100 лет с начала работ на руднике — в 2003 году — добыча полностью прекратилась.

Эксперты считают, что восстановить работоспособное состояние шахт не представляется возможным. Единственное, что остается — нейтрализовать шахтные и подотвальные кислые воды, которые начали подниматься после затопления рудника. Сложившаяся ситуация представляет опасность экологической обстановке. С целью недопущения усугубления ситуации кислоту нейтрализуют известковым молоком и сбрасывают в водоём-отстойник.

Специалисты Росприроднадзора инициировали проверку проб. Позже будет дана оценка влияния скопившегося вреда на окружающую среду.

Ранее проблема Лёвихинского рудника вышла на федеральный уровень — про неё сняли сюжет на «Первом канале». На проект по спасению шахты правительство Свердловской области выделило 4 миллиона рублей.

Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень
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#Анна Варнакина#Экология#Рудник#Левихинский рудник#Росприроднадзор#Замеры#Нижний Тагил
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