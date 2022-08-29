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Posted 29 августа 2022, 04:13

Published 29 августа 2022, 04:13

Modified 29 ноября 2024, 18:45

Updated 29 ноября 2024, 18:45

Неизвестные ограбили табачный магазин на Эльмаше в Екатеринбурге

Неизвестные ограбили табачный магазин на Эльмаше в Екатеринбурге

29 августа 2022, 04:13
Фото: 1MI.
Двое мужчин, личности которых пока что не установлены, обокрали табачный магазин на улице Фрезеровщиков, 27 в Екатеринбурге. Воры вынесли продукцию на 70 000 рублей. Инцидент произошёл в ночные часы 28 августа.

Известно, что для того, чтобы проникнуть на территорию торговой точки, злоумышленники взломали дверь и рольставни. В пресс-центре УМВД по Екатеринбургу Ура.ру сообщили, что заявление о краже со взломом поступило к полицейским Орджоникидзевского района. Правоохранители проводят проверку и разыскивают грабителей.

Ранее сотрудники правопорядка разыскали юных злоумышленников, которые вынесли из магазина в Екатеринбурге палку колбасы и несколько пачек памперсов. Молодых людей задержали, им грозит до 10 лет за решёткой.

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#Полиция#Криминал#Грабитель#Воровство#Екатеринбург
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