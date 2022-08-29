Неизвестные ограбили табачный магазин на Эльмаше в Екатеринбурге

Известно, что для того, чтобы проникнуть на территорию торговой точки, злоумышленники взломали дверь и рольставни. В пресс-центре УМВД по Екатеринбургу Ура.ру сообщили, что заявление о краже со взломом поступило к полицейским Орджоникидзевского района. Правоохранители проводят проверку и разыскивают грабителей.