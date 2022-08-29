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Неизвестные ограбили табачный магазин на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Двое мужчин, личности которых пока что не установлены, обокрали табачный магазин на улице Фрезеровщиков, 27 в Екатеринбурге. Воры вынесли продукцию на 70 000 рублей. Инцидент произошёл в ночные часы 28 августа.

Известно, что для того, чтобы проникнуть на территорию торговой точки, злоумышленники взломали дверь и рольставни. В пресс-центре УМВД по Екатеринбургу Ура.ру сообщили, что заявление о краже со взломом поступило к полицейским Орджоникидзевского района. Правоохранители проводят проверку и разыскивают грабителей.

Ранее сотрудники правопорядка разыскали юных злоумышленников, которые вынесли из магазина в Екатеринбурге палку колбасы и несколько пачек памперсов. Молодых людей задержали, им грозит до 10 лет за решёткой.

На видео попала кража из магазина памперсов и колбасы в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Грабитель#Воровство#Полиция
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