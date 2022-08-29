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Приветствие участникам и гостям ВЭФ-2022 направил Владимир Путин

Сегодня, 01:00
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VII Восточного экономического форума, который состоится 5–8 сентября в столице Приморского края - Владивостоке.

Глава государства отметил, что форум пользуется высоким международным авторитетом и вносит значительный вклад в расширение деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Как добавил российский президент, ВЭФ активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, а также более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока. Об этом пишет vostokmedia.com.

По словам Путина, главная тема встречи в нынешнего года - “На пути к многополярному миру” - весьма актуальна и значима.

“На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса”, - подчеркнул Владимир Путин.

Путин отметил, что прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН, крепнет и набирает обороты. Более того, Россия готова и дальше совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах.

На сайте Восточного экономического форума опубликована его полная деловая программа, включающая более 90 деловых мероприятий с участием 330 спикеров и модераторов. Холдинг 1MI является информационным партнером ВЭФ.

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