Приветствие участникам и гостям ВЭФ-2022 направил Владимир Путин

Путин отметил, что прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН, крепнет и набирает обороты. Более того, Россия готова и дальше совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах.