Регионы России выступили против нововведений на рынке наружной рекламы

В течение полутора месяцев со дня внесения в Госдуму законопроекта против него выступили также депутаты нижней палаты парламента, практически все представители рекламного бизнеса, администрации регионов страны и, вероятно, ФАС, хотя официального заявления о законопроекте она пока не сделала. Таким образом, возникает вопрос: если все имеющие отношение к делу стороны выступают против, то нужно ли вообще вносить поправки в закон «О рекламе»?