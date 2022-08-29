Регионы России выступили против нововведений на рынке наружной рекламы

Кроме того, есть опасность ущемления прав местных властей. Также власти допускают возможность снижения поступлений в бюджет и изменения облика населенных пунктов из-за неконтролируемой установки рекламы.
К 8 августа свою позицию по законопроекту озвучили 68 субъектов РФ. Поддержали предлагаемые нововведения лишь 11 из них, причем с рядом значимых замечаний, пишет lenta.ru.
Одними из первых отозвались столичные власти, сформировавшие ряд существенных замечаний к законопроекту. Например, в Москве подчеркнули, что если единый оператор получит привилегии хозяйствующего субъекта и контролирующего органа одновременно, то он практически монополизирует отрасль цифровой рекламы. Также власти столицы выразили сомнение относительно того, что собственное ПО единого оператора, которое будут обязаны использовать все участники рынка, окажет положительное влияние на инфобезопасность.
Власти Санкт-Петербурга назвали положения нового законопроекта нарушающими закон «О защите конкуренции». Также они считают, что документ противоречит принципам госрегулирования, антимонопольной политике РФ и фактически ведет к «ликвидации рынка наружной рекламы».
Администрация Костромской области опасается, что предлагаемые изменения в закон о рекламе спровоцируют появление в отрасли монополиста, а также поставят исполнительные органы страны в зависимость от коммерческой структуры. Говорилось и о негативном влиянии на формирование положительного инфополя в российских субъектах.
Похожим образом отреагировали и власти Воронежской области.
Администрация Хабаровского края обеспокоена трудностями в размещении социальной рекламы в случае принятия документа. В регионе подготовили несколько поправок, нацеленных на сохранение возможности информирования населения о значимых некоммерческих событиях без согласования данных объявлений с единым оператором. Также сообщается, что документ вызвал активное обсуждение у участников рекламного рынка региона.
В итоге против принятия законопроекта в предлагаемом виде выступило руководство Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Калужской, Липецкой и Ярославской областей, Пермского и Красноярского краев, Республики Коми, Чувашии и ряда других субъектов РФ.
Представители разных регионов страны высказывали приблизительно одинаковые сомнения: говорили об искажении облика населенных пунктов, появлении монополии и исчезновения конкуренции в отрасли, ущемлении прав участников рынка рекламы.
В течение полутора месяцев со дня внесения в Госдуму законопроекта против него выступили также депутаты нижней палаты парламента, практически все представители рекламного бизнеса, администрации регионов страны и, вероятно, ФАС, хотя официального заявления о законопроекте она пока не сделала. Таким образом, возникает вопрос: если все имеющие отношение к делу стороны выступают против, то нужно ли вообще вносить поправки в закон «О рекламе»?