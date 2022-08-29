Россия и КНР запустили совместный проект по обмену видеопродукцией

В ней приняли участие представители Медиакорпорации Китая, посол РФ в КНР Андрей Денисов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и глава "Российской газеты" Павел Негоица.
Как пишет bigasia.ru, посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что запуск проекта стал возможен благодаря эффективному сотрудничеству СМИ Китая и Российской Федерации. Денисов вручил орден Дружбы главе Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.
Реализация совместного проекта позволит зрителям из Российской Федерации увидеть новые телевизионные программы, художественные передачи, документальные фильмы и другие специальные проекты о культуре и обществе Китая, которые будут транслироваться на платформах ВГТРК, МИА «Россия сегодня», «Российской газеты», телеканалах «Большая Азия», «Красная линия», сайте bigasia.ru и других ресурсах. Одновременно с этим разноязычные телеканалы и мультимедийные платформы CGTN (входит в структуру Медиакорпорации Китая) будут показывать зрителям КНР телевизионные проекты Российской Федерации об истории и культуре нашего государства.
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шень Хайсюн выразил уверенность, что совместными усилиями людей, которые продвигают дружбу между РФ и КНР, будет обеспечена долговечность гуманитарного сотрудничества, что еще больше сблизит народы государств.
Телеканал «Большая Азия» - партнер Медиакорпорации Китая. Совместно с CMG он проводит работу по созданию новостных программ “Китайская панорама”. Еженедельно канал транслирует семьдесят пять минут объективной информации о событиях, достижениях и развитии Китая в различных сферах. В своем видеообращении глава канала Александр Лебедев отметил, что реализация совместного проекта по обмену видеопродукцией является еще одним важным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества в медиасфере.
Руководитель евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь отметил, что Российская Федерация и КНР являются стратегическими партнерами по всем основным направлениям, которые влияют на мировую повестку.
Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин не раз говорили, что отношения между государствами достигли наиболее высокого уровня. Запуск совместного проекта по обмену видеопродукцией позволит средствам массовой информации государств реализовать новую высококлассную модель информационного сотрудничества. Крупнейшие игроки российского медиарынка совместно с Медиакорпорацией Китая будут транслировать разностороннюю и объективную информацию на весь мир, и это поможет формировать позитивный образ обеих стран.