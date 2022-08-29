Россия и КНР запустили совместный проект по обмену видеопродукцией

Реализация совместного проекта позволит зрителям из Российской Федерации увидеть новые телевизионные программы, художественные передачи, документальные фильмы и другие специальные проекты о культуре и обществе Китая, которые будут транслироваться на платформах ВГТРК, МИА «Россия сегодня», «Российской газеты», телеканалах «Большая Азия», «Красная линия», сайте bigasia.ru и других ресурсах. Одновременно с этим разноязычные телеканалы и мультимедийные платформы CGTN (входит в структуру Медиакорпорации Китая) будут показывать зрителям КНР телевизионные проекты Российской Федерации об истории и культуре нашего государства.