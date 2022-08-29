Силовики задержали свердловчанина с пистолетом и поддельным удостоверением ФСБ

Лжесиловика задержали. Согласно его удостоверению, он занимает должность подполковника. Операцию по задержанию провели сыщики ФСБ и полицейские ГИБДД. Все произошло на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полиции.