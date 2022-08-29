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Силовики задержали свердловчанина с пистолетом и поддельным удостоверением ФСБ

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
Полицейские из Верхней Салды и УФСБ по Свердловской области задержали мужчину с оружием и фальшивым работника ФСБ.

Лжесиловика задержали. Согласно его удостоверению, он занимает должность подполковника. Операцию по задержанию провели сыщики ФСБ и полицейские ГИБДД. Все произошло на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. У мужчины отобрали пистолет Макарова и девять патронов к нему. «Удостоверение ФСБ» злоумышленник, вероятнее всего, купил в интернете.

По словам задержанного, пистолет он подобрал в лесу, а удостоверение использовал для получения скидок в аптеках на лекарства.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Силовик#Задержание#ФСБ#Удостоверение
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