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Стала известна дата прощания с КВНщиком из Нижнего Тагила

Сегодня, 12:01
Фото: соцсети Никиты Сумарокова
Стало известно, когда похоронят ведущего и участника КВН из Нижнего Тагила Никиту Сумарокова, который скончался 26 августа на улице за гаражами.

Прощание с Никитой состоится 31 августа в 12:00 по адресу: ул. Носова, 32 – «Успение». Об этом  TagilCity.ru рассказали организаторы похорон.

Напомним, ведущий праздничных мероприятий и КВНщик умер накануне 31-летия и свадьбы, которая должна была состояться 23 сентября.

Известно, что в злополучный день он находился на улице, пришёл к друзьям в гости. Затем он вышел за гаражи на две минуты и не вернулся. Прибывшие медики просто констатировали факт наступления смерти – остановка сердца. Вскрытие покажет точную причину смерти – оно запланировано на 29 августа.

Стала известна причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила
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