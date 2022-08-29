Стала известна дата прощания с КВНщиком из Нижнего Тагила

Известно, что в злополучный день он находился на улице, пришёл к друзьям в гости. Затем он вышел за гаражи на две минуты и не вернулся. Прибывшие медики просто констатировали факт наступления смерти – остановка сердца. Вскрытие покажет точную причину смерти – оно запланировано на 29 августа.