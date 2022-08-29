TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Стала известна дата запуска трамвая из Екатеринбурга в Пышму

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
Из Екатеринбурга в Пышму можно будет уехать на трамвае. Впервые это анонсировали семь лет назад.

О строительстве трамвайной ветки сообщалось еще в 2015 году. Достроить ее должны были к 2020 году.

Губернатор Евгений Куйвашев даст старт трамвайному движению Екатеринбург – Верхняя Пышма в среду, — сообщает департамент информационной политики.

Четырехстороннее соглашение о строительстве было подписано еще семь лет назад.

Длинп трамвайной линии составляет порядка 18 км, на ней обустроят 25 остановок. Доехать от точки А до Б можно будет за 20–30 минут. Ежедневно передвигаться таким образом будут порядка 11 тысяч человек.

Читайте также:
Мэрия Нижнего Тагила закупит 12 новых трамваев по нацпроекту «Экология»Первый электрический трамвай: триумф и поражение Пироцкого
#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Трамвай#Трамвайные пути#Пышма#Екатеринбург
Подпишитесь
Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»
Сегодня, 13:08
Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
Вчера, 15:30
С полигона УВЗ в холодильник дома обедающих тагильчан влетел снаряд
С полигона «Уралвагонзавода» танковый снаряд попал в дачный дом в Нижнем Тагиле.
Вчера, 10:53
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
26 августа, 12:38
Проспект Ленинградский в Нижнем Тагиле готов на 70%
Вчера, 13:14
Начало сентября в Нижнем Тагиле будет дождливым
В Нижнем Тагиле в начале сентября ожидается дождливая погода.
Вчера, 12:53