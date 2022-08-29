Стала известна дата запуска трамвая из Екатеринбурга в Пышму

О строительстве трамвайной ветки сообщалось еще в 2015 году. Достроить ее должны были к 2020 году.
Губернатор Евгений Куйвашев даст старт трамвайному движению Екатеринбург – Верхняя Пышма в среду, — сообщает департамент информационной политики.
Четырехстороннее соглашение о строительстве было подписано еще семь лет назад.
Длинп трамвайной линии составляет порядка 18 км, на ней обустроят 25 остановок. Доехать от точки А до Б можно будет за 20–30 минут. Ежедневно передвигаться таким образом будут порядка 11 тысяч человек.