Стала известна причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила

Юморист и свадебный ведущий, известный в городе, скончался при невыясненных обстоятельствах 26 августа. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Причины, по которым она случилась, предстоит выяснить медицинским работникам в процессе вскрытия.
Друг погибшего рассказал редакции TagilCity.ru, что за 3 часа до трагедии Никита ему позвонил, однако взять трубку не удалось.
У Никиты Сумарокова остались мама и невеста. Церемония бракосочетания с девушкой была назначена на 23 сентября. Сейчас для проведения прощания с тагильчанином его друзья собирают денежные средства.
Известно, что во время карьеры ведущим свадеб Сумароков не пришёл на некоторые проводимые им торжества в Нижнем Тагиле.