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Стала известна причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила

Сегодня, 08:38
Фото: Фото со страницы Никиты Сумарокова ВКонтакте
Ведущий и КВНщик из «Северного квартала» Никита Сумароков мог скончаться из-за остановки сердца. Точную причину смерти установят судмедэксперты во время вскрытия 29-го августа. Мужчина ушёл из жизни 26 августа в Нижнем Тагиле.

Юморист и свадебный ведущий, известный в городе, скончался при невыясненных обстоятельствах 26 августа. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Причины, по которым она случилась, предстоит выяснить медицинским работникам в процессе вскрытия.

Друг погибшего рассказал редакции TagilCity.ru, что за 3 часа до трагедии Никита ему позвонил, однако взять трубку не удалось.

У Никиты Сумарокова остались мама и невеста. Церемония бракосочетания с девушкой была назначена на 23 сентября. Сейчас для проведения прощания с тагильчанином его друзья собирают денежные средства.

Известно, что во время карьеры ведущим свадеб Сумароков не пришёл на некоторые проводимые им торжества в Нижнем Тагиле.

Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
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