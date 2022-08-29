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Тагильчане примут участие в создании экологического проекта «Экодом»

Сегодня, 14:11
Фото: Рифей
На Урале идёт набор в команду людей, которым не безразлична экология. Жителей региона объединит проект, который станет частью стартапа трёх региональных операторов по обращению с ТКО Уральского федерального округа. Экодом воплотится в жизнь осенью 2022 года в том числе в Нижнем Тагиле.

Экоактивисты смогут реализовать свои замыслы на одной из трёх площадок проекта: в Тюменской области (ООО «ТЭО»), Свердловской области (ООО «Компания «Рифей») и в ХМАО-Югре (ООО «Югра-Экология»). В этих компаниях есть вакантные места.

По задумке инициаторов, Экодома в УрФО станут образовательными пространствами, платформами для выступлений специалистов и прочих спикеров, особенными информресурсами и площадками, на которых будут создаваться новые экологические инициативы. Здесь же планируется проведение мастер-классов и «зелёных» акций. Для сотрудничества рассмотрят соискателей любого возраста, специализации и пола.

Фото: Рифей

Гендиректор ООО «ХКЭС» Константин Фрумкин рассказал, что Экодома создаются с целью повышения экологической культуры жителей УрФО, а также для улучшения нынешней системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, именно в этих местах будут поддерживаться экологические инициативы общественников. Модернизация работы с мусором проходит по всей стране — это будущее, которое должно быть понятно и доступно жителям Российской Федерации. Всем посетителям Экодомов станут доступны новые «зелёные» знания и прикладные навыки. Кроме того, гости и жители городов, ставших участниками программы, смогут весело и с пользой проводить время на общественных площадках.

Первые сотрудники проекта будут трудиться в Нижнем Тагиле, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

Отклики заинтересованных просят присылать на почту ecodom@ecoteo.ru. Вопросы можно задать по номеру +7-982-940-11-79.

Фото: Рифей
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Новости УрФО#Свердловская область#Экологически чистые#ТКО#Вакансии
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