Тагильчане примут участие в создании экологического проекта «Экодом»

Гендиректор ООО «ХКЭС» Константин Фрумкин рассказал, что Экодома создаются с целью повышения экологической культуры жителей УрФО, а также для улучшения нынешней системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, именно в этих местах будут поддерживаться экологические инициативы общественников. Модернизация работы с мусором проходит по всей стране — это будущее, которое должно быть понятно и доступно жителям Российской Федерации. Всем посетителям Экодомов станут доступны новые «зелёные» знания и прикладные навыки. Кроме того, гости и жители городов, ставших участниками программы, смогут весело и с пользой проводить время на общественных площадках.