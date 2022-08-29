Тагильчане примут участие в создании экологического проекта «Экодом»

Экоактивисты смогут реализовать свои замыслы на одной из трёх площадок проекта: в Тюменской области (ООО «ТЭО»), Свердловской области (ООО «Компания «Рифей») и в ХМАО-Югре (ООО «Югра-Экология»). В этих компаниях есть вакантные места.
По задумке инициаторов, Экодома в УрФО станут образовательными пространствами, платформами для выступлений специалистов и прочих спикеров, особенными информресурсами и площадками, на которых будут создаваться новые экологические инициативы. Здесь же планируется проведение мастер-классов и «зелёных» акций. Для сотрудничества рассмотрят соискателей любого возраста, специализации и пола.
Гендиректор ООО «ХКЭС» Константин Фрумкин рассказал, что Экодома создаются с целью повышения экологической культуры жителей УрФО, а также для улучшения нынешней системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, именно в этих местах будут поддерживаться экологические инициативы общественников. Модернизация работы с мусором проходит по всей стране — это будущее, которое должно быть понятно и доступно жителям Российской Федерации. Всем посетителям Экодомов станут доступны новые «зелёные» знания и прикладные навыки. Кроме того, гости и жители городов, ставших участниками программы, смогут весело и с пользой проводить время на общественных площадках.
Первые сотрудники проекта будут трудиться в Нижнем Тагиле, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.
Отклики заинтересованных просят присылать на почту ecodom@ecoteo.ru. Вопросы можно задать по номеру +7-982-940-11-79.