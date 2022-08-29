Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила

Тагильчанин прославился как игрок в КВН: с 2010 года в Нижнем Тагиле были ежегодные фестивали этой игры, которые собирали за сезон не одну тысячу зрителей. Юмор Никиты и его команды «Северный квартал» сильно отличался от того, что показывали другие юмористы на сцене: ребята быстро стали завоевывать призовые места на местном уровне и ездили выступать в регионе.