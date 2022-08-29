Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила

Тагильчанин прославился как игрок в КВН: с 2010 года в Нижнем Тагиле были ежегодные фестивали этой игры, которые собирали за сезон не одну тысячу зрителей. Юмор Никиты и его команды «Северный квартал» сильно отличался от того, что показывали другие юмористы на сцене: ребята быстро стали завоевывать призовые места на местном уровне и ездили выступать в регионе.
Мы были молоды и веселились, смеялись, как могли. Из любой ситуации он мог найти выход, с юмором подойти ко всему. Он помогал другим. Он всем помогал! Он был очень открытый, веселый, классный парень. Давно с ним не общались, потому что наши пути разошлись: КВН закончился и уже началась у каждого своя жизнь. Очень редко потом стали видеться. Но когда были одной большой командой КВН, в которой Никита был капитаном, — он нас ввел в этот мир юмора и мы неоднократно занимали призовые места. Благодаря ему, можно сказать, мы на всю область стали известны. Наш юмор, в том числе юмор Никиты, очень любили и ждали, — вспоминает годы игры в КВН с Никитой Сумароковым участник команды «Северный квартал» Иван Воронин.
Жизнелюбие сопровождало Никиту в любой ситуации, рассказывают собеседники TagilCity.ru, которые видели его не только на сцене. А его талант был очевиден и зрителю, и коллегам по КВН.
Есть такой тип людей, которые улыбаются всегда. В прямом и переносном смысле. Мы не были друзьями, но, чтобы понять, что Никита был крайне жизнерадостным человеком, много времени не надо. Бесспорно, он выделялся среди остальных КВНщиков. Талантливый, харизматичный лидер своей команды, хулиган (в хорошем смысле). Также Сумароков обладал явными навыками актерского мастерства, чего не хватало молодым людям его возраста в КВН. Пусть не все получалось, но он не опускал руки и окончательно не прекращал заниматься своим любимым делом, насколько мне известно. Его уход из тагильского КВН был потерей для Лиги и для его команды. Но, конечно, совсем незначительной, по сравнению с его кончиной. Мои соболезнования семье, — участник и ведущий игр КВН в Нижнем Тагиле Евгений Ломакин.
Никитос был самым талантливым с нашей банды. 2010-й год был становлением нас в профессии «ведущий». Мы тогда все начинали, были молодые, зелёные, безумно амбиционные. Мы играли в КВН за разные команды, но были все в одной тусовке, и Никита был на голову выше: по юмору, по актёрке, по импровизации, играл на гитаре, сочинял, был крутым автором… — говорит квнщик и ведущий Александр Дементьев.
Он пришёл в КВН — человек, который, по моему мнению, никогда не сдавался. Мог сделать интересный номер из ничего. Мог поддержать друзей по команде словом или обещанием. Прекрасный человек, с нелёгкой судьбой, — рассказывает тагильский квнщик Андрей Воронин.
Яркий, талантливый, с харизмой. Его невозможно было не заметить во время выступления, да, бывало, он не приходил на какие-то мероприятия, может нервишки шалили, а может и вправду здоровье подводило. Он говорил, что у него проблемы с сердцем. Как бы там ни было, он был весёлым парнем, умел сочинять шутки и делать людям смешно, — вспоминает Михаил Новожилов.
Никита Сумароков стал примером для следующего поколения тагильских КВНщиков, вспоминает автор и участник этих игр Егор Егоров:
Никита был очень душевным человеком! Я познакомился с ним на какой-то вечеринке в школьные годы. Тогда он уже был фронтменом «Северного Квартала», и когда я ходил как зритель на эти игры — меня просто разрывало от смеха, когда на сцене Никита, Женя Лыско и Рома Разумов. Могу сказать, этот человек верил в меня всегда!
После ухода из КВН Никита занялся работой ведущего различных мероприятий, примерял образы свадебного ведущего, вел корпоративы и городские праздники. Бывшие молодожены, у которых он вел свадьбы, вспоминают о Сумарокове:
Я знал много ведущих свадеб в городе. Одни мне были не по карману, они были топ. Другие были доступными и мне казались слишком «обычными». А свадьба, она как водится «на один раз». Мой друг Дмитрий предложил кандидатуру Никиты. Сказал, что у него совсем не опыта именно свадеб. Но он прекрасный человек и должен справиться. Тем более на свадьбе «будем мы и сможем ему помочь, а тебе не чувствовать себя неудобно». Свадьба прошла очень хорошо. С прекрасными конкурсами, караваями, танцами отца и невесты и прочими традиционными ритуалами. Никто не сказал за вечер и слова укора или недовольства ведущим. Я до сих пор вспоминаю о нем, как добром друге, прекрасном человеке и хорошем ведущем. Был наслышан о некоторых трудностях в построении его карьеры ведущего, но всегда говорил: «ну это Никита, а что вы хотели». Соболезную об утрате прекрасного человека, — говорит Андрей Воронин.
Тагильский ведущий Александр Дементьев рассказал в беседе с TagilCity.ru, что первая свадьба, на которой он работал, досталась ему именно от Никиты Сумарокова:
В 2011 году Никита подкинул мне мою первую в жизни свадьбу, которую я провёл. Он заболел и за 1 день до банкета позвонил мне: «Саня, выручи!». Я тогда работал только МС в клубах и опыта ведения свадеб не было совсем. Никита скинул расписанный сценарий, и с тех пор началась моя карьера свадебного ведущего. Далее мы ещё не раз с ним работали в дуэте на разных мероприятий и подкидывали заказы, рекомендуя друг друга! — вспоминает Дементьев.
У Сумарокова, после возвращения в Нижний Тагил, вновь были творческие планы: он обсуждал с коллегам новые проекты и готовился вернутся на рынок проведения свадеб.
Буквально неделю назад он добавился ко мне друзья с странице в ВК и написал сообщение: «Саня, я в Тагиле, будет работа — пиши!» Сообщение, я так и не успел прочитать до конца, так как вёл банкет, потом страница уже была удалена, а в пятницу я узнал, что это талантливый парень покинул нас. Светлая Память бро. Раздавай эмоции уже наверху, — говорит Александр Дементьев.
Возможно, у нас был бы один проект, но ему не суждено уже состояться… Писал мне голосовое неделю назад. До сих пор не верится. Талантливый… Очень талантливый человек был, — делится ведущий Егор Егоров.
Экс-супруга Никиты Сумарокова также поделилась с TagilCity.ru своими воспоминаниями о талантах столь рано ушедшего из жизни тагильского квнщика и ведущего:
Прожив с ним почти 8 лет и расставшись, у меня смешанные чувства к нему. Но я хочу в памяти оставить его позитивным человеком, прекрасным музыкантом с шикарным голосом, самым крутым КВНщиком и стендапером, ведущим и просто душой компании, — сказала Ирина Комельских.
Осенью 2022 года Никите Сумарокову исполнился бы 31 год, а также на сентябрь у него была запланирована собственная свадьба с возлюбленной Надеждой. Прощание с тагильчанином пройдет 31 августа. Причиной смерти следователи назвали остановку сердца.